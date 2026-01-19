Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД
10:59 19.01.2026 (обновлено: 11:19 19.01.2026)
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД - РИА Новости, 19.01.2026
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД
Двое пострадавших в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где в четверг после применения учебно-имитационной гранаты возник пожар, остаются в крайне тяжелом... РИА Новости, 19.01.2026
происшествия, сыктывкар, россия, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Россия, Республика Коми
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД

Минздрав Коми рассказал о состоянии 24 пострадавших при инциденте в центре МВД

© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramПоследствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Двое пострадавших в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где в четверг после применения учебно-имитационной гранаты возник пожар, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Сыктывкаре продолжают получать лечение 17 пациентов, в Эжве - двое в отделении реанимации (состояние крайне тяжелое) и один в хирургии (средняя степень тяжести), двое в неврологическом отделении Коми республиканской больницы (средняя степень тяжести), семь человек в стационаре (легкая степень тяжести) Медсанчасти МВД Республики Коми", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Отмечается, что пять пациентов находятся на амбулаторном лечении. В федеральных клиниках в Москве получают лечение шесть пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.
Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Коми умерла одна из пострадавших при инциденте в центре подготовки МВД
10:41
 
ПроисшествияСыктывкарРоссияРеспублика Коми
 
 
