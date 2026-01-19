Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Двое пострадавших в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где в четверг после применения учебно-имитационной гранаты возник пожар, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"В Сыктывкаре продолжают получать лечение 17 пациентов, в Эжве - двое в отделении реанимации (состояние крайне тяжелое) и один в хирургии (средняя степень тяжести), двое в неврологическом отделении Коми республиканской больницы (средняя степень тяжести), семь человек в стационаре (легкая степень тяжести) Медсанчасти МВД Республики Коми", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Отмечается, что пять пациентов находятся на амбулаторном лечении. В федеральных клиниках в Москве получают лечение шесть пострадавших, их состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.