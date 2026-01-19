https://ria.ru/20260119/knr-2068692797.html
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84
В результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР погибли два человека, 84 ранены
2026-01-19T08:50:00+03:00
2026-01-19T08:50:00+03:00
2026-01-19T08:50:00+03:00
ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости.
В результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР погибли два человека, 84 ранены и восемь человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая
.
Взрыв произошел 18 января в 15.05 (10.05 мск) на металлургическом заводе, принадлежащем китайской сталелитейной компании Baotou Steel в городском округе Баотоу. После аварии на место происшествия были направлены спасатели, профессиональное спасательное оборудование и соответствующие силы экстренной помощи.
"По состоянию на 6.00 (01.00 мск - ред.) 19 января в результате взрыва погибли 2 человека, 8 числятся пропавшими и 84 получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух погибших, 66 раненных и пяти пропавших.
Как ранее отмечало агентство Синьхуа, расследование последствий взрыва для окружающей среды продолжается, по последним данным негативных экологических последствий не выявлено. Для уточнения причины взрыва власти автономного района Внутренняя Монголия создали рабочую группу.