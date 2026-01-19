Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84 - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/knr-2068692797.html
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84 - РИА Новости, 19.01.2026
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84
В результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР погибли два человека, 84 ранены и РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:50:00+03:00
2026-01-19T08:50:00+03:00
в мире
внутренняя монголия
китай
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:501:4811:3207_1920x0_80_0_0_19522999b9b3cbfae5f8c3b98df8036b.jpg
https://ria.ru/20260117/kitaj-2068506146.html
внутренняя монголия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_268:0:4544:3207_1920x0_80_0_0_fec7d600bf23cec918128c844b38a175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, внутренняя монголия, китай, происшествия
В мире, Внутренняя Монголия, Китай, Происшествия
Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84

При взрыве на металлургическом заводе в Китае пострадали 84 человека

© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в КНР
Скорая помощь в КНР - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. В результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР погибли два человека, 84 ранены и восемь человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошел 18 января в 15.05 (10.05 мск) на металлургическом заводе, принадлежащем китайской сталелитейной компании Baotou Steel в городском округе Баотоу. После аварии на место происшествия были направлены спасатели, профессиональное спасательное оборудование и соответствующие силы экстренной помощи.
"По состоянию на 6.00 (01.00 мск - ред.) 19 января в результате взрыва погибли 2 человека, 8 числятся пропавшими и 84 получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о двух погибших, 66 раненных и пяти пропавших.
Как ранее отмечало агентство Синьхуа, расследование последствий взрыва для окружающей среды продолжается, по последним данным негативных экологических последствий не выявлено. Для уточнения причины взрыва власти автономного района Внутренняя Монголия создали рабочую группу.
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Китай заявил о повышенной боеготовности после прохода эсминца США у Тайваня
17 января, 15:00
 
В миреВнутренняя МонголияКитайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала