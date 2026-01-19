Число пострадавших на металлургическом заводе в Китае достигло 84

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. В результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР погибли два человека, 84 ранены и восемь человек числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение Китая

Взрыв произошел 18 января в 15.05 (10.05 мск) на металлургическом заводе, принадлежащем китайской сталелитейной компании Baotou Steel в городском округе Баотоу. После аварии на место происшествия были направлены спасатели, профессиональное спасательное оборудование и соответствующие силы экстренной помощи.

"По состоянию на 6.00 (01.00 мск - ред.) 19 января в результате взрыва погибли 2 человека, 8 числятся пропавшими и 84 получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших, 66 раненных и пяти пропавших.