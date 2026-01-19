Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.