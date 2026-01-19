https://ria.ru/20260119/klyuchi-2068793663.html
Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной
Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной - РИА Новости, 19.01.2026
Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко показала журналистам ключи от квартиры, проданной певицей Ларисы Долиной. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:58:00+03:00
2026-01-19T13:58:00+03:00
2026-01-19T13:58:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068780861_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_468bf82a523d06a1f6985d9f792311ef.jpg
https://ria.ru/20260119/dolina-2068772460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068780861_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_6acbb44aceea77a15917fb97fa6d8d01.jpg
Адвокат Лурье показывает СМИ ключи от квартиры в Хамовниках
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках
Судебные приставы закончили исполнительное производство, сообщила адвокат Лурье.
На видео - те самые ключи.
2026-01-19T13:58
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Общество
Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной
Адвокат Лурье Свириденко показала ключи от квартиры, проданной Долиной
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко показала журналистам ключи от квартиры, проданной певицей Ларисы Долиной.
Свириденко у дома, где находится квартира, которую Лурье купила у Долиной
, показала журналистам ключи от жилья, полученные в понедельник от представителей певицы.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.