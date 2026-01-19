https://ria.ru/20260119/klyuchi-2068784039.html
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной - РИА Новости, 19.01.2026
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной.
2026-01-19T13:31:00+03:00
2026-01-19T13:31:00+03:00
2026-01-19T14:45:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
общество
москва
московский городской суд
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
Новости
Адвокат Лурье показывает СМИ ключи от квартиры в Хамовниках
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках
Судебные приставы закончили исполнительное производство, сообщила адвокат Лурье.
На видео - те самые ключи.
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
РИА Новости: Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной.
"Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. <...> Теперь Полина может заезжать", — сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Долина вывезла вещи из квартиры только 8 января. На следующий день Лурье осмотрела жилплощадь, но не смогла подписать акт приема-передачи: представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Сама артистка, предположительно, отдыхает в ОАЭ
.
В итоге покупательница обратилась в ФССП, которая постановила принудительно выселить Долину 19 января, если она сама не передаст ключи до этого срока.
Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее.