Рейтинг@Mail.ru
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 19.01.2026 (обновлено: 14:45 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/klyuchi-2068784039.html
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной - РИА Новости, 19.01.2026
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной
Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:31:00+03:00
2026-01-19T14:45:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
общество
москва
московский городской суд
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068814290_0:179:3059:1900_1920x0_80_0_0_e0e0dada158e6a808a7f096844132fd0.jpg
https://ria.ru/20260119/dolina-2068772460.html
https://ria.ru/20260119/moshennichestvo-2068262614.html
https://ria.ru/20260119/dolina-2059330962.html
https://ria.ru/20260119/dolina-2060935557.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Адвокат Лурье показывает СМИ ключи от квартиры в Хамовниках
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках Судебные приставы закончили исполнительное производство, сообщила адвокат Лурье. На видео - те самые ключи.
2026-01-19T13:31
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068814290_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_8684a6c3f48428cec23f1e50c2350e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, дело о квартире долиной, общество, москва, московский городской суд, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Общество, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

РИА Новости: Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной.
"Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. <...> Теперь Полина может заезжать", — сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
13:35
Долина вывезла вещи из квартиры только 8 января. На следующий день Лурье осмотрела жилплощадь, но не смогла подписать акт приема-передачи: представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Сама артистка, предположительно, отдыхает в ОАЭ.
В итоге покупательница обратилась в ФССП, которая постановила принудительно выселить Долину 19 января, если она сама не передаст ключи до этого срока.
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие
08:00

Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Карьера в шоу-бизнесе, джаз, скандал с квартирой: биография Ларисы Долиной
13:42
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
13:48
 
Лариса ДолинаДело о квартире ДолинойОбществоМоскваМосковский городской судФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала