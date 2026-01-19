Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представители Полины Лурье получили ключи от бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной.

"Пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. <...> Теперь Полина может заезжать", — сообщила РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.

Долина вывезла вещи из квартиры только 8 января. На следующий день Лурье осмотрела жилплощадь, но не смогла подписать акт приема-передачи: представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Сама артистка, предположительно, отдыхает в ОАЭ

В итоге покупательница обратилась в ФССП, которая постановила принудительно выселить Долину 19 января, если она сама не передаст ключи до этого срока.

Афера с квартирой

Артистка привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы . Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября 2025 года Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.