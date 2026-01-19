Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/klyuchi-2068682015.html
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье
Певица Лариса Долина с большой долей вероятности передаст ключи от квартиры новой собственнице в последние часы отпущенного законом срока, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:45:00+03:00
2026-01-19T05:45:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
иван соловьев (юрист)
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796351_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_a6aba2305d952d342b596493d587dbde.jpg
https://ria.ru/20260118/jurist-2068627567.html
https://ria.ru/20260118/dolina-2068598482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064796351_407:0:2760:1765_1920x0_80_0_0_96d98aec56306e4f78cc0330909072d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, лариса долина, иван соловьев (юрист), московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Иван Соловьев (юрист), Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье

Юрист Соловьев: Долина передаст ключи Лурье в последние часы срока по закону

© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл ЗыковЛариса Долина и Полина Лурье
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына, Кирилл Зыков
Лариса Долина и Полина Лурье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Певица Лариса Долина с большой долей вероятности передаст ключи от квартиры новой собственнице в последние часы отпущенного законом срока, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее сообщалось, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Юрист оценил риски от затягивания передачи квартиры Долиной
Вчера, 17:15
"Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы", - сказал Соловьев.
По его словам, к сожалению, Долина продолжает думать, что находится "в своём праве", хотя уже давно перешла "все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям".
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
 
ЖильеРоссияЛариса ДолинаИван Соловьев (юрист)Московский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала