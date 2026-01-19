https://ria.ru/20260119/klyuchi-2068682015.html
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Певица Лариса Долина с большой долей вероятности передаст ключи от квартиры новой собственнице в последние часы отпущенного законом срока, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
Ранее сообщалось, что срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках истекает 19 января. Накануне служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
.
"Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы", - сказал Соловьев
.
По его словам, к сожалению, Долина продолжает думать, что находится "в своём праве", хотя уже давно перешла "все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям".
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.