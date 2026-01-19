Рейтинг@Mail.ru
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах - РИА Новости, 19.01.2026
13:26 19.01.2026
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах - РИА Новости, 19.01.2026
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах
Правоохранительные органы Китая задержали двух мужчин за распространение в интернете ложной информации о спаривании самцов большой панды, их аккаунты... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, китай, чэнду, сычуань
В мире, Китай, Чэнду, Сычуань
В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах

В Китае задержали двух мужчин за фейки о спаривании самцов большой панды

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Китая задержали двух мужчин за распространение в интернете ложной информации о спаривании самцов большой панды, их аккаунты заблокированы, сообщает управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду.
По информации управления в соцсети WeChat, расследование было начато после получения сведений о том, что некоторые интернет-аккаунты распространяют ложную информацию.
В результате было установлено, что 29-летний мужчина по фамилии Дун и 33-летний Гао умышленно распространяли фейковые сообщения с заголовком: "Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем", сопровождая их вводящими в заблуждение текстами, что привело к массовому распространению неверных интерпретаций.
"Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка. Наше управление... в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты", - сказано в сообщении управления.
Как напоминает полиция, любые действия, связанные с распространением ложной информации в интернете, нарушением общественного порядка и разжиганием регионального противостояния, будут расследованы в соответствии с законом.
Большая панда - неофициальный символ КНР. Китай является единственной страной в мире, где гигантские панды обитают в естественной среде обитания, преимущественно в провинции Сычуань. Всего в мире насчитывается около 2,6 тысячи панд, из них несколько сотен проживают в неволе по всему миру, включая Россию.
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Китае бездомный мужчина обманом жил за счет пяти женщин
28 ноября 2025, 16:38
 
