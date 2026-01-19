В Китае задержали двух мужчин за фейки о больших пандах

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Китая задержали двух мужчин за распространение в интернете ложной информации о спаривании самцов большой панды, их аккаунты заблокированы, сообщает управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду.

По информации управления в соцсети WeChat , расследование было начато после получения сведений о том, что некоторые интернет-аккаунты распространяют ложную информацию.

В результате было установлено, что 29-летний мужчина по фамилии Дун и 33-летний Гао умышленно распространяли фейковые сообщения с заголовком: "Чэнду: два самца большой панды из Сычуани впервые успешно спарились естественным путем", сопровождая их вводящими в заблуждение текстами, что привело к массовому распространению неверных интерпретаций.

"Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка. Наше управление... в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты", - сказано в сообщении управления.

Как напоминает полиция, любые действия, связанные с распространением ложной информации в интернете, нарушением общественного порядка и разжиганием регионального противостояния, будут расследованы в соответствии с законом.