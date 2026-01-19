Население Китая за год сократилось на 3,39 миллиона человек

ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Население КНР по итогам 2025 года уменьшилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,404 миллиарда, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.

Макао и Как следует из информации бюро, в 2025 году в Китае , без учета резидентов Гонконга Тайваня , а также иностранных граждан, численность населения составила 1,404 миллиарда человек, что на 3,39 миллиона человек меньше, чем по итогам 2024 года. Коэффициент рождаемости по итогам прошлого года составил 5,63 промилле, коэффициент смертности составил 8,04 промилле, следует из сведений бюро.

В гендерном отношении численность мужского населения КНР в 2025 году составила 716,85 миллиона человек, а женского - 688,04 миллиона, следует из данных бюро.

По информации бюро, в возрастном отношении численность населения в возрасте 16-59 лет составила 851,36 миллиона человек, что составляет 60,6% от общей численности населения государства. Численность населения в возрасте 60 лет и старше - 323,38 миллиона человек, что составляет 23% от общей численности населения страны, из которых численность населения в возрасте 65 лет и старше - 223,65 миллиона человек, что составляет 15,9% от общей численности населения Китая, следует из сведений бюро.

По данным бюро, с точки зрения городского и сельского состава населения численность городского населения в 2025 году достигла 953,8 миллиона человек, увеличившись на 10,3 миллиона по сравнению 2024 годом. Численность сельского населения сократилась на 13,69 миллиона человек, а городское население составило 67,89% от общей численности населения, следует из информации бюро.

Современная КНР сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах разрешили иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый ребенок - девочка. Также в государстве последовательно снижается число желающих вступить в брак: только в 2022 году в КНР зарегистрировали рекордно низкое число браков: около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.