СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы" 19.01.2026
20:01 19.01.2026 (обновлено: 20:32 19.01.2026)
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
2026-01-19T20:01:00+03:00
2026-01-19T20:32:00+03:00
Встреча председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Председатель СК России Александр Бастрыкин в понедельник встретился с журналистами российских СМИ. В рамках мероприятия прошло совещание, посвященное актуальным вопросам общественной безопасности, роли следственных органов в жизни страны и ключевым вызовам современности.
Бастрыкин также поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности ведомства, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию и вручил присутствующим ведомственные награды.
"Памятными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" отмечены … генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев", - говорится в Telegram-канале СК РФ.
Встреча председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СК наградил Киселева и Симоньян памятной медалью "80 лет Победы"
Заголовок открываемого материала