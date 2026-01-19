https://ria.ru/20260119/kiselev-2068893227.html
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы" - РИА Новости, 19.01.2026
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
Следственный комитет России наградил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева памятной медалью "80 лет Победы в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T20:01:00+03:00
2026-01-19T20:01:00+03:00
2026-01-19T20:32:00+03:00
общество
россия
дмитрий киселев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068895305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45b400adfd807b9cd713e315bf80a8d2.jpg
https://ria.ru/20260119/simonjan-2068887887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068895305_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e16c0712973a31015a49d9b197696b61.jpg
Встреча председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ
Сюжет о встрече председателя СК России А. И. Бастрыкина с представителями российских СМИ
2026-01-19T20:01
true
PT4M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий киселев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК наградил Киселева памятной медалью "80 лет Победы"
Бастрыкин вручил Киселеву памятную медаль "80 лет Победы"