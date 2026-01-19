Патриарх Кирилл назвал Путина православным вождем

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождем в крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
"Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный истинно, не, как говорят, по протоколу, а по убеждениям, православный, вождь Владимир Владимирович (Путин - ред.). Это, конечно, свидетельствует о том, что чудо Божие произошло по молитвам святых угодников", - сказал патриарх Кирилл после литургии в праздник Крещения Господня
В Русской православной церкви 19 января встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне, поэтому встречать праздник верующие начнут на вечернем богослужении 18 января, в крещенский сочельник. Великое водоосвящение (освящение святой воды) в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях, к ней относятся как к святыне - пьют натощак и с молитвой. В праздник Крещения в Церкви также существует традиция освящать водоемы.
