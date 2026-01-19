https://ria.ru/20260119/kirill-2068764075.html
Патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе Москвы на Крещение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы праздник Святого Богоявления - Крещения Господня, передает... РИА Новости, 19.01.2026
иордан
иисус христос
русская православная церковь
крещение господне
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
иордан, иисус христос, русская православная церковь, крещение господне, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва
Патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе Москвы на Крещение
Патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе Москвы