В Киеве более ста домов остаются без отопления - РИА Новости, 19.01.2026
15:15 19.01.2026
В Киеве более ста домов остаются без отопления
В Киеве более ста домов остаются без отопления - РИА Новости, 19.01.2026
В Киеве более ста домов остаются без отопления
Более чем 100 домов остаются без отопления в Киеве из-за сложной ситуации в теплосетях, при этом в 19 из них теплоснабжения нет уже 10 дней, сообщила спикер... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
киев
киевская область
украина
виталий кличко
дтэк
киев
киевская область
украина
В Киеве более ста домов остаются без отопления

В Киеве более ста домов остаются без отопления из-за проблем с теплосетями

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более чем 100 домов остаются без отопления в Киеве из-за сложной ситуации в теплосетях, при этом в 19 из них теплоснабжения нет уже 10 дней, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что жители Киева в связи с отсутствием отопления сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Жителей Киева призвали выезжать из города из-за энергетического кризиса
Вчера, 13:24
"В Киеве… более ста домов, где приостановили теплоснабжение", - сказала Поп в эфире украинского телемарафона "Единые новости".
По ее словам, в это число входят и те дома, где произошла локальная техническая авария на теплосети, и 19 многоквартирных домов, где отопление отсутствует с 9 января. Таким образом, жильцы лишены теплоснабжения уже 10 дней.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Выгоден Зеленскому". Экс-премьер Украины внезапно высказался о режиме ЧС
Вчера, 17:40
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы. По информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет и около десяти проводят без него.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о ситуации в Киеве
16 января, 22:36
 
В миреКиевКиевская областьУкраинаВиталий КличкоДТЭК
 
 
