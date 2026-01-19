В Киеве более ста домов остаются без отопления

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более чем 100 домов остаются без отопления в Киеве из-за сложной ситуации в теплосетях, при этом в 19 из них теплоснабжения нет уже 10 дней, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.

Ранее украинское издание " Страна.ua " сообщало, что жители Киева в связи с отсутствием отопления сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться.

"В Киеве… более ста домов, где приостановили теплоснабжение", - сказала Поп в эфире украинского телемарафона "Единые новости".

По ее словам, в это число входят и те дома, где произошла локальная техническая авария на теплосети, и 19 многоквартирных домов, где отопление отсутствует с 9 января. Таким образом, жильцы лишены теплоснабжения уже 10 дней.

Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Виталий Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.

Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.