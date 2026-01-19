Рейтинг@Mail.ru
Киев сосредоточил подразделения "Азова"* и ГУР на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 19.01.2026
Киев сосредоточил подразделения "Азова"* и ГУР на Запорожском направлении
Киев сосредоточил подразделения "Азова"* и ГУР на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.01.2026
Киев сосредоточил подразделения "Азова"* и ГУР на Запорожском направлении
ВСУ сосредотачивает подразделения "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), госуправления разведки Украины и элитные отряды ВСУ в Запорожской... РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
россия
украина
киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев сосредоточил подразделения "Азова"* и ГУР на Запорожском направлении

РИА Новости: ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении отряды ГУР и "Азова"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛ, 19 янв - РИА Новости. ВСУ сосредотачивает подразделения "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), госуправления разведки Украины и элитные отряды ВСУ в Запорожской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"На правом берегу Днепра применяются подразделения теробороны, также были пленены двое военнослужащих, и исходя из допроса было выявлено, что также здесь стоит "Азов"*. Было выявлено, что на левом фланге находятся подразделение ГУР и элитной части Вооружённых сил Украины", - сообщили в силовых структурах.
* Запрещенная в России террористическая организация
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
