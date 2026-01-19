Теракт в Хорлах был спланирован ВСУ заранее, заявил Сальдо

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Теракт в Хорлах, где в результате удара по кафе и гостинице погибли 29 человек, был спланирован ВСУ заранее с целью устрашения мирных жителей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.