В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 19.01.2026
В Херсонской области два человека пострадали при обстрелах ВСУ
Украинские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.01.2026
