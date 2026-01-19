В Катаре открылась выставка военных кораблей пяти стран, включая Россию

ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Выставка военных кораблей флотов пяти стран, включая Россию, открылась в понедельник в порту Хамад в Катаре в рамках 9-й международной военно-морской экспозиции-конференции DIMDEX 2026, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, в этом году выставку посетят более 25 тысяч гостей.