В Катаре открылась выставка военных кораблей пяти стран, включая Россию

ДОХА, 19 янв - РИА Новости. Выставка военных кораблей флотов пяти стран, включая Россию, открылась в понедельник в порту Хамад в Катаре в рамках 9-й международной военно-морской экспозиции-конференции DIMDEX 2026, передает корреспондент РИА Новости.
Командование катарских ВМС и иностранные делегации осмотрели восемь кораблей на причале в порту Хамад, в том числе многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников", десантный корабль катарских ВМС "Аль-Фульк" и французский фрегат Provence. Для свободного посещения всеми гостями выставки корабли будут открыты с 20 по 22 января.
На открытии DIMDEX присутствовал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. "Выставка является ведущей мировой платформой в этой области, и интерес к ней растет благодаря важным партнерствам и значительным инвестициям, которые стимулируют инновации и развитие технологических решений для систем обороны и безопасности на службе международной стабильности и мира", - отметил он.
Как ожидается, в этом году выставку посетят более 25 тысяч гостей.
