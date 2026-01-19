ЛДПР предложила ввести в России "Карту путешественника"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ЛДПР предлагает учредить в России "Карту путешественника" номиналом 30 тысяч рублей для студентов вузов и колледжей, с помощью которой молодежь сможет бюджетнее путешествовать по стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Как уточнили в пресс-службе, инициатива была разработана всероссийской молодежной организацией ЛДПР

"ЛДПР предлагает скидочную программу для покупки туристического продукта для молодежи - "Карта путешественника". Программа призвана разрушить границы между регионами для тех, кто сейчас ограничен в средствах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства с карты на покупку авиа- и ж/д билетов предлагается разблокировать только при условии приобретения туристического продукта, например, тура или экскурсионной программы в аккредитованных государством туристических центрах и организациях. В пресс-службе добавили, что карта сможет покрыть от 50% до 70% стоимости проезда по территории РФ

Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Новиков (ЛДПР), данная карта станет аналогом "Пушкинской карты", которая ориентирована на студентов вузов и колледжей. По его словам, в перспективе охват аудитории можно расширить.

"Для большинства россиян единственная возможность путешествовать по стране появляется именно в студенческие годы: пока нет постоянной работы и есть отменное здоровье. Это лучшее время, чтобы увидеть Россию своими глазами. Суть инициативы: государство или бизнес пополняет карту деньгами, которые можно потратить только на проезд или перелет. Региональные предприниматели из сферы туризма и общепита могут включать карту в программы лояльности, чтобы привлечь молодежь", - отметил он.

Парламентарий добавил, что крупные компании, у которых есть производства в отдаленных, но живописных районах, могут спонсировать поездки студентов профильных учебных заведений как способ показать им будущее место работы и сформировать свой кадровый резерв.

"Все маршруты, участвующие в программе, получают "зеленый" рейтинг: перевозчик будет обязан выдать пассажиру цифровой чек, который должен содержать информацию о поездке", - подчеркнул он.

Замруководителя всероссийской молодежной организации ЛДПР Марат Шипов в разговоре с агентством уточнил, что номинал карты составит до 30 тысяч рублей с ежегодным пополнением.