Жительница Кузбасса, державшая карпов в подвале, выпустила их из-за морозов
КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Жительница города Белово Кемеровской области Любовь Голубович, державшая карпов в подвале своего затопленного дома, сообщила РИА Новости, что из-за установившихся в регионе морозов выпустила рыбу в незамерзающий канал рядом с Беловской ГРЭС.
В ноябре Голубович сообщала РИА Новости, что в октябре поселила в своем затопленном водой подвале 11 карпов. Тогда она уточняла, что большая вода, которая стала тревожить жителей города, пришла в подвалы в начале августа 2025 года. К Новому году женщина планировала разыграть рыбу среди друзей.
"У нас есть место, которое не замерзает – Беловский канал, там Беловская ГРЭС идет, там плюсовая температура и вот вчера все карпы были (туда – ред.) выгружены", – рассказала РИА Новости Голубович.
Она отметила, что судьбу карпов решали горожане. Опрос показал, что абсолютное большинство жителей Белово
проголосовали за то, чтобы рыбу отпустить в естественную среду обитания – в Беловское водохранилище, которое местные называют Беловским морем.
"Как и предполагалось, что к морозам вода должна уйти из подвала. Сейчас у нас (температура воздуха в регионе - ред.) стоит стабильно минус 30-40 градусов. В подвал спускаюсь, смотрю, а там уже схватилось ледяной коркой. Воды немного было, сантиметров 10, и корочка появилась, я ее разбила. Карпам уже не вариант в таком помещении находиться, выловили их без потерь, 11 штук", – уточнила Голубович.
Аномальные морозы пришли в Кемеровскую область
16 января. По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник на территории Кемеровской области сохраняется аномально холодная погода температурой минус 35 градусов и ниже, местами ожидаются сильные морозы до 40 градусов и ниже. В регионе частично отменены междугородние и пригородные автобусные рейсы.