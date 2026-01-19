Канада обдумывает отправку войск в Гренландию, сообщают СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Власти Канады на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию разработали планы по отправке небольшого контингента войск на остров для учений совместно с другими членами НАТО, пишет газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
«
"Небольшое число канадских военных могут отправиться в Гренландию на этой неделе в качестве участников проводимых Данией военных учений НАТО, если премьер-министр (Марк Карни. — Прим. Ред.) подпишет план", — пишет издание.
Источники сообщили, что не располагают информацией о том, когда именно Карни может принять такое решение. Однако они считают, что этот шаг неизбежен.
Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финляндия. В среду вооруженные силы Дании объявили об усилении военного присутствия в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировки на острове.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.