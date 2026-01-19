Рейтинг@Mail.ru
Калининградский губернатор ответил на слова экс-дипломата Литвы о блокаде - РИА Новости, 19.01.2026
20:55 19.01.2026
Калининградский губернатор ответил на слова экс-дипломата Литвы о блокаде
Калининградский губернатор ответил на слова экс-дипломата Литвы о блокаде
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных ответил на слова экс-замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона фразой из фильма "Александр Невский".
2026-01-19T20:55:00+03:00
2026-01-19T20:55:00+03:00
Калининградский губернатор ответил на слова экс-дипломата Литвы о блокаде

Беспрозванных ответил на слова об угрозе блокады Калининграда на литовском

Алексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 янв – РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных ответил на слова экс-замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона фразой из фильма "Александр Невский".
Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил в интервью украинскому YouTube-каналу "ДумаЙ", что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией.
"Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus ("Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет" - ред)", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
