В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
19:59 19.01.2026
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
Семь человек погибли и 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего днем в центре Кабула, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу... РИА Новости, 19.01.2026
в мире, кабул (город), китай
В мире, Кабул (город), Китай
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ

TOLOnews Plus: при взрыве в китайском ресторане в Кабуле погибли семь человек

© TOLOnews Plus/TelegramТеракт в центре Кабула, Афганистан
Теракт в центре Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© TOLOnews Plus/Telegram
Теракт в центре Кабула, Афганистан
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Семь человек погибли и 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего днем в центре Кабула, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу скорой помощи.
"Медики сообщили, что в результате сегодняшнего взрыва в китайском ресторане в районе Шахр-е Нау в Кабуле 20 человек, включая одного ребенка и четырех женщин, были доставлены в больницу скорой помощи", - говорится в сообщении.
По данным медиков, "семь человек из числа пострадавших скончались". В госпитале скорой помощи не уточнили, были ли среди погибших граждане Китая.
Ранее новостной портал Afghanistan International сообщил, что взрывом был сильно поврежден китайский ресторан China Lanzhou Beef Noodle.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Целью теракта в Кабуле были граждане Китая, сообщили СМИ
В миреКабул (город)Китай
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
