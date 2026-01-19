https://ria.ru/20260119/kabul-2068892538.html
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.01.2026
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
Семь человек погибли и 13 получили ранения в результате взрыва, произошедшего днем в центре Кабула, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу... РИА Новости, 19.01.2026
В Кабуле при взрыве в ресторане погибли семь человек, сообщают СМИ
TOLOnews Plus: при взрыве в китайском ресторане в Кабуле погибли семь человек