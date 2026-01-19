В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть погибшие

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мощный взрыв произошел днем в центре Кабула, сообщил Telegram-канал TOLOnews Plus.
По данным канала, инцидент произошел в районе Шахр-е Нау, где расположены торговые центры, магазины и гостиницы. "Мощный взрыв произошел в центре Кабула, в районе Шахр-е Нау виден столб густого дыма, есть раненые, которые лежат на земле. Жители в панике убегают с места ЧП", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Абдула Матина Кани, в результате инцидента, по предварительным данным, есть убитые и раненые. "Взрыв произошел в отеле в Шахр-е Нау, расположенном рядом с цветочным рынком (Гольфоруши - ред.), в 4-м муниципальном округе Кабула, есть жертвы. Следственные группы начали расследование характера взрыва, подробности которого мы позже сообщим", - сказал Кани журналистам.
