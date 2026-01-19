https://ria.ru/20260119/juvo-2068713748.html
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях
Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ приняли участи в церковной службе в... РИА Новости, 19.01.2026
Штурмовики ЮВО приняли участие в крещенских купаниях на передовой
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ приняли участи в церковной службе в подземном храме и крещенских купаниях на передовой, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко.
"Здесь в полевых условиях на передовой Русского мира проходит праздник, величайший праздник нашей Церкви Христовой, Крещение Господня… И вот сегодня мы эту радость передаем нашим бойцам, штурмовикам, которые уже завтра пойдут освобождать наше дорогое отечество", - сказал Гриценко.
Он добавил, что помимо окунания в полевом подземном храме прошла крещенская служба для православных военнослужащих 242-го гвардейского мотострелкового полка.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне
, или Богоявление. За день до этого - 18 января - день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня - 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Купаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, и в течение всего дня 19 января.