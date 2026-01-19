Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:29 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/juvo-2068713748.html
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 19.01.2026
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях
Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ приняли участи в церковной службе в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:29:00+03:00
2026-01-19T10:29:00+03:00
религия
вооруженные силы рф
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43582403b6020b8e074671e853901f87.jpg
https://ria.ru/20260118/religiya-2068658977.html
https://ria.ru/20260116/kreschenie-gospodne-2062622236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f671b329ac6cc5dac57a00cb9142d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, крещение господне
Религия, Вооруженные силы РФ, Крещение Господне
Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях

Штурмовики ЮВО приняли участие в крещенских купаниях на передовой

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСвященнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ приняли участи в церковной службе в подземном храме и крещенских купаниях на передовой, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко.
"Здесь в полевых условиях на передовой Русского мира проходит праздник, величайший праздник нашей Церкви Христовой, Крещение Господня… И вот сегодня мы эту радость передаем нашим бойцам, штурмовикам, которые уже завтра пойдут освобождать наше дорогое отечество", - сказал Гриценко.
Лукашенко окунулся в крещенскую купель. Фрагмент видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Лукашенко окунулся в крещенскую купель
Вчера, 22:22
Он добавил, что помимо окунания в полевом подземном храме прошла крещенская служба для православных военнослужащих 242-го гвардейского мотострелкового полка.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. За день до этого - 18 января - день Навечерия Богоявления, или Крещенский сочельник. Крещенские купания традиционно проходят в день Крещения Господня - 19 января, эта дата закреплена церковным календарем. Купаются в прорубях или купелях обычно с вечера 18 января, после праздничного богослужения, и в течение всего дня 19 января.
Крещение - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
16 января, 19:29
 
РелигияВооруженные силы РФКрещение Господне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала