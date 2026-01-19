Российские штурмовики приняли участие в крещенских купаниях

ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Штурмовики 242-го гвардейского мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа ВС РФ приняли участи в церковной службе в подземном храме и крещенских купаниях на передовой, рассказал РИА Новости заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко.

"Здесь в полевых условиях на передовой Русского мира проходит праздник, величайший праздник нашей Церкви Христовой, Крещение Господня… И вот сегодня мы эту радость передаем нашим бойцам, штурмовикам, которые уже завтра пойдут освобождать наше дорогое отечество", - сказал Гриценко.