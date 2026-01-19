https://ria.ru/20260119/jalta-2068794202.html
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке - РИА Новости, 19.01.2026
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
Пассажир избил водителя автобуса в Ялте за просьбу уступить место девушке, полиция начала проверку, сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.01.2026
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
В Ялте пассажир автобуса избил водителя за просьбу уступить место девушке