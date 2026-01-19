Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
14:00 19.01.2026 (обновлено: 14:22 19.01.2026)
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке
Пассажир избил водителя автобуса в Ялте за просьбу уступить место девушке, полиция начала проверку, сообщила пресс-служба МВД Крыма.
происшествия, ялта, республика крым
Происшествия, Ялта, Республика Крым
В Крыму пассажир избил водителя автобуса за просьбу уступить место девушке

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Пассажир избил водителя автобуса в Ялте за просьбу уступить место девушке, полиция начала проверку, сообщила пресс-служба МВД Крыма.
"По предварительной информации, конфликт между водителем рейсового автобуса и одним из пассажиров возник из-за просьбы уступить место девушке. Молодой человек проигнорировал просьбу водителя, что привело к словесной перепалке. В ходе ссоры пассажир использовал нецензурные выражения и нанес водителю удар в область головы", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. Все участники конфликта установлены, свидетели опрошены, назначены экспертизы. Полицией также зарегистрировано заявление от водителя автобуса о причинении ему телесных повреждений.
ПроисшествияЯлтаРеспублика Крым
 
 
