Израиль не выполнил ни одного требования Ливана, заявил депутат "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Механизмы, задействованные ливанским правительством в переговорах с Израилем, оказались неэффективными, так как Израиль не выполнил ни одного требования, предусмотренного заключенным в ноябре 2024 года соглашением о прекращении огня, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента от блока "Верность сопротивлению" ("Хезболлах") Али Мокдад.
"Все методы, к которым прибегало правительство в отношениях с Израилем - через комиссию механизма или иными путями - провалились и не позволили добиться выполнения ни одного требования", - сказал Мокдад.
Израиль открыл огонь по миротворцам ООН на юге Ливана
13 января, 01:55
По словам депутата, район к югу от реки Литани полностью находится в зоне ответственности ливанского государства и армии, за исключением пяти точек, оккупированных Израилем. Соответственно, правительство обязано оказывать давление на Израиль с целью выполнения соглашения о прекращении огня и резолюции СБ ООН №1701. На практике, отмечает собеседник агентства, Израиль продолжает нарушения и усиливает удары по гражданским объектам, причем, по словам депутата, эти нападения совпадают с проведением заседаний правительства или даже заседаний комиссии механизма, работа которого блокируется Израилем и США.
Мокдад отметил, что попытка исполнить обещания, данные в заявлении правительства и в инаугурационной речи президента Джозефа Ауна, включая обязательство защищать Ливан от израильских агрессий, стало серьезным испытанием для ливанских властей.
"Где эта защита сегодня? Даже дипломатия не используется: Министерство иностранных дел Ливана полностью отсутствует на сцене, более того - оно стало соучастником этой агрессии, поскольку министр иностранных дел (Юсеф Раджи - ред.) призвал Израиль бомбить Ливан, если сопротивление не сдаст свое оружие", - добавил он.
Израиль атаковал членов "Хезболлы" на юге Ливана
22 декабря 2025, 15:49
По мнению депутата, Ливан стоит перед настоящим кризисом, так как ливанская дипломатия исторически не была основным средством освобождения территорий и даже сегодня не требует освобождения территории и пленных, а выступает с риторикой, совпадающей с израильской.
"Американская администрация контролирует войну и управление боевыми действиями на юге Ливана, направляет израильскую армию и оказывает ей логистическую, материальную и техническую поддержку для реализации своих планов по изменению облика, формы и направления Ближнего Востока в соответствии с их интересами", - добавил Мокдад.
Отвечая на вопрос о возможности ответа Израилю, Мокдад заявил, что в "Хезболлах" не знают, как долго ежедневные нападения на гражданские объекты смогут терпеть обычные люди и ответственные лица, получающие тысячи жалоб.
"Все мы ответственны за освобождение Ливана и его защиту", - сказал он.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после открытия движением "Хезболлах" так называемого "фронта поддержки сектора Газа" 8 октября 2023 года. Предполагалось, что израильская армия завершит вывод своих войск с оккупированных районов юга Ливана к рассвету 26 января 2025 года, однако Израиль сохранил военное присутствие в пяти стратегических точках, объяснив это "необходимостью обеспечения защиты северных поселений".
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения. Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.