Израиль не выполнил ни одного требования Ливана, заявил депутат "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 19 янв - РИА Новости. Механизмы, задействованные ливанским правительством в переговорах с Израилем, оказались неэффективными, так как Израиль не выполнил ни одного требования, предусмотренного заключенным в ноябре 2024 года соглашением о прекращении огня, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента от блока "Верность сопротивлению" ("Хезболлах") Али Мокдад.

"Все методы, к которым прибегало правительство в отношениях с Израилем - через комиссию механизма или иными путями - провалились и не позволили добиться выполнения ни одного требования", - сказал Мокдад.

По словам депутата, район к югу от реки Литани полностью находится в зоне ответственности ливанского государства и армии, за исключением пяти точек, оккупированных Израилем. Соответственно, правительство обязано оказывать давление на Израиль с целью выполнения соглашения о прекращении огня и резолюции СБ ООН №1701. На практике, отмечает собеседник агентства, Израиль продолжает нарушения и усиливает удары по гражданским объектам, причем, по словам депутата, эти нападения совпадают с проведением заседаний правительства или даже заседаний комиссии механизма, работа которого блокируется Израилем и США

Мокдад отметил, что попытка исполнить обещания, данные в заявлении правительства и в инаугурационной речи президента Джозефа Ауна , включая обязательство защищать Ливан от израильских агрессий, стало серьезным испытанием для ливанских властей.

"Где эта защита сегодня? Даже дипломатия не используется: Министерство иностранных дел Ливана полностью отсутствует на сцене, более того - оно стало соучастником этой агрессии, поскольку министр иностранных дел (Юсеф Раджи - ред.) призвал Израиль бомбить Ливан, если сопротивление не сдаст свое оружие", - добавил он.

По мнению депутата, Ливан стоит перед настоящим кризисом, так как ливанская дипломатия исторически не была основным средством освобождения территорий и даже сегодня не требует освобождения территории и пленных, а выступает с риторикой, совпадающей с израильской.

"Американская администрация контролирует войну и управление боевыми действиями на юге Ливана, направляет израильскую армию и оказывает ей логистическую, материальную и техническую поддержку для реализации своих планов по изменению облика, формы и направления Ближнего Востока в соответствии с их интересами", - добавил Мокдад.

Отвечая на вопрос о возможности ответа Израилю, Мокдад заявил, что в " Хезболлах " не знают, как долго ежедневные нападения на гражданские объекты смогут терпеть обычные люди и ответственные лица, получающие тысячи жалоб.

"Все мы ответственны за освобождение Ливана и его защиту", - сказал он.

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, более чем через год после открытия движением "Хезболлах" так называемого "фронта поддержки сектора Газа" 8 октября 2023 года. Предполагалось, что израильская армия завершит вывод своих войск с оккупированных районов юга Ливана к рассвету 26 января 2025 года, однако Израиль сохранил военное присутствие в пяти стратегических точках, объяснив это "необходимостью обеспечения защиты северных поселений".