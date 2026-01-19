https://ria.ru/20260119/iznos-2068674661.html
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы - РИА Новости, 19.01.2026
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы
Водителям желательно прогревать двигатель автомобиля, если транспортное средство долго простояло на морозе, чтобы избежать повышенного износа, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водителям желательно прогревать двигатель автомобиля, если транспортное средство долго простояло на морозе, чтобы избежать повышенного износа, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Современные двигатели внутреннего сгорания не требуют длительного прогрева, особенно если используются синтетические масла. Однако, если автомобиль длительное время простоял на морозе, небольшая "разминка", то есть прогрев двигателя, не повредит", - рассказал Касьяненко.
Согласно рекомендациям автоюриста, водителям следует дать двигателю поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут, чтобы масло разошлось по системе.
"Это поможет избежать повышенного износа при начале движения", - заверил Касьяненко.