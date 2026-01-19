Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водителям желательно прогревать двигатель автомобиля, если транспортное средство долго простояло на морозе, чтобы избежать повышенного износа, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

"Современные двигатели внутреннего сгорания не требуют длительного прогрева, особенно если используются синтетические масла. Однако, если автомобиль длительное время простоял на морозе, небольшая "разминка", то есть прогрев двигателя, не повредит", - рассказал Касьяненко.