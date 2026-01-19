Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Италии не получало запроса по аресту судна с металлом - РИА Новости, 19.01.2026
21:18 19.01.2026
Посольство России в Италии не получало запроса по аресту судна с металлом
Посольство России в Италии не получало запроса по аресту судна с металлом

Здание посольства Российской Федерации в Риме
© РИА Новости / Александр Логунов
Здание посольства Российской Федерации в Риме. Архивное фото
РИМ, 19 янв – РИА Новости. Российским загранучреждениям в Италии не поступало какого-либо запроса относительно судна с 33 тысячами тонн металлического сырья, арестованного в порту Бриндизи якобы за обход антироссийских санкций, говорится в сообщении посольства РФ в Риме.
В субботу Финансовая гвардия Италии сообщила об аресте судна под флагом государства в Океании и его груза. Проверка показала, что корабль заходил в порт Новороссийска в ноябре 2025 года для проведения операций по погрузке, а его система геолокационного контроля была отключена в районе российского порта.
"В российские загранучреждения в Италии не поступало каких-либо запросов и обращений ни от итальянских властей, ни от владельцев судна в связи с этим инцидентом", - говорится в сообщении дипмиссии.
Российское посольство отметило, что разъяснения, представленные итальянскими властями, "носят фрагментарный характер и намеренно ограничиваются под предлогом тайны следствия".
"В частности, не уточняется, кто является владельцем судна, под флагом какого государства оно следовало, а также кто являлся продавцом и конечным получателем груза", - заявила дипмиссия. Консульский отдел посольства России в Италии и почетный консул России в Бари продолжают внимательно следить за развитием ситуации.
Как сообщала Фингвардия, правоохранители выявили серьезные несоответствия и искажения в судовой документации, касающейся мест остановок и операций по погрузке, а капитан судна якобы "препятствовал разбирательству", а также "вводил проверяющих в заблуждение" своими заявлениями.
Импортер, судовладелец и несколько членов экипажа помещены под следствие за якобы обход ограничительных мер ЕС, заявили в ведомстве. Представители управления Бриндизи в разговоре с РИА Новости отказались назвать название корабля и подробности операции, включая состав экипажа.
