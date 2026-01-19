В России могут частично снять запрет с экспорта бензина, сообщил источник

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей, начиная с 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Правительство и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт по бензину для нефтяников с 1 февраля", - сказал собеседник агентства.

Правительство России в конце 2025 года продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли летом и осенью 2025 года. В конце октября биржевые цены начали снижаться, за ними последовали и розничные. По данным Росстата, в середине ноября бензин на российских заправках подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор цены снижались семь недель подряд.