В России могут частично снять запрет с экспорта бензина, сообщил источник
14:32 19.01.2026 (обновлено: 14:56 19.01.2026)
В России могут частично снять запрет с экспорта бензина, сообщил источник
Власти России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей, начиная с 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в отрасли. РИА Новости, 19.01.2026
экономика, россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей, начиная с 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
"Правительство и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт по бензину для нефтяников с 1 февраля", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Росстата, Петербургской биржи.
Правительство России в конце 2025 года продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли летом и осенью 2025 года. В конце октября биржевые цены начали снижаться, за ними последовали и розничные. По данным Росстата, в середине ноября бензин на российских заправках подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор цены снижались семь недель подряд.
Однако 2026 год цены на бензин начали с роста: с 1 по 12 января он подорожал на АЗС страны в среднем на 1,2%.
Экономика Россия Александр Новак Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
