https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068900562.html
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41 - РИА Новости, 19.01.2026
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41
Число жертв железнодорожной катастрофы в населенном пункте Адамус автономного сообщества Андалусия на юге Испании увеличилось до 41, передает в понедельник... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:00:00+03:00
2026-01-19T21:00:00+03:00
2026-01-19T21:00:00+03:00
в мире
испания
андалусия
мадрид
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_55af8d50165f98de40905ca204425d0b.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
испания
андалусия
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068777849_480:0:2741:1696_1920x0_80_0_0_b2566e647e0e8112b358c935a1ef2457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, андалусия, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Андалусия, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41
ABC: число жертв железнодорожной катастрофы в Испании возросло до 41