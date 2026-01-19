Рейтинг@Mail.ru
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41 - РИА Новости, 19.01.2026
21:00 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068900562.html
Число жертв железнодорожной катастрофы на юге Испании возросло до 41
Число жертв железнодорожной катастрофы в населенном пункте Адамус автономного сообщества Андалусия на юге Испании увеличилось до 41, передает в понедельник... РИА Новости, 19.01.2026
Место столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы в населенном пункте Адамус автономного сообщества Андалусия на юге Испании увеличилось до 41, передает в понедельник газета ABC.
"Правительство Испании и правительство Андалусии объявили трехдневный официальный траур по жертвам столкновения поездов, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек", - пишет издание.
Ранее власти королевства подтвердили гибель 39 жертв катастрофы.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
