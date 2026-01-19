Рейтинг@Mail.ru
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
19:56 19.01.2026
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских в провинции... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:56:00+03:00
2026-01-19T20:34:00+03:00
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов

Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских в провинции Кордоба 18 января, сообщает МИД РФ.
Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в населенном пункте Адамус 18 января. Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
