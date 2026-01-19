Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских в провинции Кордоба 18 января, сообщает МИД РФ.

Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.