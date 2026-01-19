https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068892248.html
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов - РИА Новости, 19.01.2026
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских в провинции... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:56:00+03:00
2026-01-19T19:56:00+03:00
2026-01-19T20:34:00+03:00
в мире
россия
испания
москва
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068863828_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b7b640c08d5893040a1c6e225d5a01e3.jpg
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
россия
испания
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068863828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_532d6cd632d600047750f449f456e5cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, испания, москва, столкновение поездов в испании
В мире, Россия, Испания, Москва, Столкновение поездов в Испании
Россия выразила соболезнования народу Испании после столкновения поездов
МИД России выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Испании
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия выражает соболезнования народу Испании, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских в провинции Кордоба 18 января, сообщает МИД РФ.
"В Москве
выражают искренние соболезнования народу Испании
, а также родным и близким жертв катастрофы в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в населенном пункте Адамус 18 января. Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.