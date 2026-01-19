https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068718768.html
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами - РИА Новости, 19.01.2026
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших в результате крушения поездов в провинции Кордова может увеличиться и превысить уже... РИА Новости, 19.01.2026
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
Пуэнте допустил рост числа жертв крушения поездов в Испании