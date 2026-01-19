Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами - РИА Новости, 19.01.2026
10:51 19.01.2026 (обновлено: 11:48 19.01.2026)
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами - РИА Новости, 19.01.2026
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших в результате крушения поездов в провинции Кордова может увеличиться и превысить уже... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
кордова
мадрид
испания
столкновение поездов в испании
кордова
мадрид
испания
в мире, кордова, мадрид, испания, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Мадрид, Испания, Столкновение поездов в Испании
Министр транспорта Испании допустил рост числа жертв ЧП с поездами

Пуэнте допустил рост числа жертв крушения поездов в Испании

© REUTERS / Susana VeraМесто столкновения скоростных поездов в Испании. 19 января 2026
Место столкновения скоростных поездов в Испании. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Место столкновения скоростных поездов в Испании. 19 января 2026
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что число погибших в результате крушения поездов в провинции Кордова может увеличиться и превысить уже подтвержденные 39 человек.
"Я уже в Кордове и направляюсь к месту аварии. Число погибших достигло 39 и не является окончательным", - написал Пуэнте в социальной сети X, выразив благодарность спасательным службам за работу в сложных ночных условиях.
Авария произошла в воскресенье около 19.45 (21.45 мск.), когда поезд следовавший по маршруту Малага - Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
В миреКордоваМадридИспанияСтолкновение поездов в Испании
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
