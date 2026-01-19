Рейтинг@Mail.ru
Более 70 пострадавших в ЧП с поездами в Испании остаются в больницах - РИА Новости, 19.01.2026
09:39 19.01.2026
Более 70 пострадавших в ЧП с поездами в Испании остаются в больницах
Более 70 пострадавших в ЧП с поездами в Испании остаются в больницах
Более 70 пострадавших в результате схода поездов в Испании остаются в больницах, из них 24 в тяжелом состоянии, информирует телеканал RTVE со ссылкой на отчеты... РИА Новости, 19.01.2026
Более 70 пострадавших в ЧП с поездами в Испании остаются в больницах

Более 70 пострадавших при сходе поездов в Испании остаются в больницах

Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании
Пострадавших в результате крушения поездов доставляют в больницу Касета в городе Адамус в Испании
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 70 пострадавших в результате схода поездов в Испании остаются в больницах, из них 24 в тяжелом состоянии, информирует телеканал RTVE со ссылкой на отчеты медиков.
«
"Согласно последнему медицинскому отчету, в общей сложности 73 человека остаются в больницах, 24 из них - в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее радиостанция COPE сообщила, что число погибших в результате схода поездов возросло до 39.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла около 19.40 (21.40 мск) 18 января, когда поезд, следовавший по маршруту "Малага - Мадрид" и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
