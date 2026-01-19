Более 70 пострадавших в ЧП с поездами в Испании остаются в больницах

https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068701219.html
Более 70 пострадавших в результате схода поездов в Испании остаются в больницах, из них 24 в тяжелом состоянии, информирует телеканал RTVE со ссылкой на отчеты... РИА Новости, 19.01.2026
испания
