Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
03:44 19.01.2026 (обновлено: 09:09 19.01.2026)
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя скоростными поездами, в результате которой погиб как минимум 21 человек. РИА Новости, 19.01.2026
в мире, испания, кордова, мадрид, малага
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной

Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба
МАДРИД, 19 янв — РИА Новости. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя скоростными поездами, в результате которой погиб как минимум 21 человек.
"Я не могу назвать причины (Случившегося. — Прим. ред.), потому что на данный момент мы их не знаем… Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21
02:03
По словам Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Кроме того, сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", ему около четырех лет.
Министр подтвердил, что в результате аварии погиб 21 человек, при этом эта цифра неокончательна. Около 30 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла в воскресенье около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из испанской столицы в Уэльву, который также сошел с рельсов.
По последним данным, 21 человек погиб, около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые.
В миреИспанияКордоваМадридМалага
 
 
