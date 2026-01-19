https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068676331.html
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной - РИА Новости, 19.01.2026
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
МАДРИД, 19 янв 2026 — Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя скоростными поездами, в результате которой погиб как минимум 21 человек.
2026-01-19T03:44:00+03:00
2026-01-19T03:44:00+03:00
2026-01-19T09:09:00+03:00
в мире
испания
кордова
мадрид
малага
испания
кордова
мадрид
малага
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
Министр транспорта Испании Пуэнте считает крайне странным сход поездов с рельс
МАДРИД, 19 янв — РИА Новости. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя скоростными поездами, в результате которой погиб как минимум 21 человек.
"Я не могу назвать причины (Случившегося. — Прим. ред.), потому что на данный момент мы их не знаем… Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.
По словам Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Кроме того, сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", ему около четырех лет.
Министр подтвердил, что в результате аварии погиб 21 человек, при этом эта цифра неокончательна. Около 30 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла в воскресенье около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту Малага — Мадрид
, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из испанской столицы в Уэльву, который также сошел с рельсов.
По последним данным, 21 человек погиб, около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые.