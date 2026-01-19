Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной

МАДРИД, 19 янв — РИА Новости. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странной аварию с двумя скоростными поездами, в результате которой погиб как минимум 21 человек.

"Я не могу назвать причины (Случившегося. — Прим. ред.), потому что на данный момент мы их не знаем… Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся", — сказал министр на пресс-конференции.

По словам Пуэнте, авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года. Кроме того, сошедший с рельсов поезд был "относительно новым", ему около четырех лет.

Министр подтвердил, что в результате аварии погиб 21 человек, при этом эта цифра неокончательна. Около 30 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.

По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла в воскресенье около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту Малага — Мадрид , сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из испанской столицы в Уэльву, который также сошел с рельсов.