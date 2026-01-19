Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21 - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 19.01.2026 (обновлено: 10:23 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068671283.html
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21 - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21
Двадцать один человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, сообщила RTVE со... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T02:03:00+03:00
2026-01-19T10:23:00+03:00
в мире
мадрид
кордова
андалусия
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068700846_568:431:2730:1647_1920x0_80_0_0_32dcb8b1742faf9450e01fc5ffc752f7.jpg
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068667196.html
мадрид
кордова
андалусия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068700846_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_22e3aef25c1be8a087a9880f3807cf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, кордова, андалусия, столкновение поездов в испании
В мире, Мадрид, Кордова, Андалусия, Столкновение поездов в Испании
СМИ: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

RTVE: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 21

© REUTERS / Leonardo BenassattoМесто столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Leonardo Benassatto
Место столкновения скоростных поездов в Испании
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 19 янв — РИА Новости. Двадцать один человек погиб и около ста получили ранения в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, сообщила RTVE со ссылкой на источники.
По данным телерадиокомпании, авария произошла около 19.40 (21.40 мск), когда поезд с 317 пассажирами, следовавший по маршруту "Малага — Мадрид", сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
«

"По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова", — говорится в сообщении.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Данные о пострадавших уточняются. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.
Ликвидация пожара в Био-Био, Чили - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
00:49
 
В миреМадридКордоваАндалусияСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала