https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068667325.html
Число жертв схода поездов в Испании выросло до десяти, передает Pais
Число жертв схода поездов в Испании выросло до десяти, передает Pais - РИА Новости, 19.01.2026
Число жертв схода поездов в Испании выросло до десяти, передает Pais
Десять человек погибли, ещё 25 получили тяжелые ранения в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова, передает газета Pais РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:55:00+03:00
2026-01-19T00:55:00+03:00
2026-01-19T10:21:00+03:00
в мире
кордова
испания
малага
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068700846_568:431:2730:1647_1920x0_80_0_0_32dcb8b1742faf9450e01fc5ffc752f7.jpg
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068667196.html
кордова
испания
малага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068700846_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_22e3aef25c1be8a087a9880f3807cf2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кордова, испания, малага, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Испания, Малага, Столкновение поездов в Испании
Число жертв схода поездов в Испании выросло до десяти, передает Pais
Pais: Число жертв схода поездов с рельс в Испании выросло до десяти