https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068666479.html
СМИ: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены
СМИ: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены
Число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось как минимум до семи, еще 25 человек получили тяжелые... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:40:00+03:00
2026-01-19T00:40:00+03:00
2026-01-19T10:21:00+03:00
в мире
кордова
малага
мадрид
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068710322_0:19:3554:2018_1920x0_80_0_0_1c48d64606ebd378977587dcccafa5cb.jpg
https://ria.ru/20260117/filippiny-2068522037.html
кордова
малага
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068710322_622:0:3313:2018_1920x0_80_0_0_e43f72aa8ccde2add2b5dada5794d3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кордова, малага, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Малага, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
СМИ: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены
RTVE: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены