СМИ: при сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 тяжело ранены

МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Число погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось как минимум до семи, еще 25 человек получили тяжелые ранения, сообщает в воскресенье телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.