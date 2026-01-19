СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до пяти человек, сообщила телерадиокомпания RTVE.

Как ранее объявил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif, авария произошла после того, как поезд по маршруту "Малага - Мадрид" сошел с рельсов и выехал на соседний путь. RTVE ранее отмечала, что погибли двое.