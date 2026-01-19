Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 19.01.2026 (обновлено: 10:20 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068664948.html
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти
Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до пяти человек, сообщила телерадиокомпания RTVE. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:10:00+03:00
2026-01-19T10:20:00+03:00
в мире
кордова
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672087_0:870:1056:1464_1920x0_80_0_0_065b9dd823c46b5ca470b6f8c834c9fc.jpg
https://ria.ru/20260113/frantsija-2067697344.html
кордова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672087_0:771:1056:1563_1920x0_80_0_0_31c118979ea64290d2840d41de67404c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Столкновение поездов в Испании
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

RTVE: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти

© REUTERS / @eleanorinthesky via XПоследствия схода двух поездов в провинции Кордоба
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до пяти человек, сообщила телерадиокомпания RTVE.
Как ранее объявил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif, авария произошла после того, как поезд по маршруту "Малага - Мадрид" сошел с рельсов и выехал на соседний путь. RTVE ранее отмечала, что погибли двое.
"По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Машина французских полицейских - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Во Франции водитель погиб в ДТП, пытаясь уехать от полиции
13 января, 23:41
 
В миреКордоваСтолкновение поездов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала