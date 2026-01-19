https://ria.ru/20260119/ispaniya-2068664948.html
СМИ: число погибших при сходе поездов с рельс в Испании выросло до пяти
Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до пяти человек, сообщила телерадиокомпания RTVE. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:10:00+03:00
2026-01-19T00:10:00+03:00
2026-01-19T10:20:00+03:00
в мире
кордова
столкновение поездов в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672087_0:870:1056:1464_1920x0_80_0_0_065b9dd823c46b5ca470b6f8c834c9fc.jpg
https://ria.ru/20260113/frantsija-2067697344.html
кордова
в мире, кордова, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Столкновение поездов в Испании
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до пяти человек, сообщила телерадиокомпания RTVE.
Как ранее объявил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif, авария произошла после того, как поезд по маршруту "Малага - Мадрид" сошел с рельсов и выехал на соседний путь. RTVE ранее отмечала, что погибли двое.
"По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова", - говорится в сообщении телерадиокомпании.