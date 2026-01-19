Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В столичный суд поступила кассационная жалоба защиты дизайнера Артемия Лебедева на решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к нему и блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.