Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В столичный суд поступила кассационная жалоба защиты дизайнера Артемия Лебедева на решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к нему и блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба Лебедева на решение поступила в суд 13 января.
Иск Мизулиной касался пяти фрагментов из видеоинтервью Лебедева Дудю*, в котором тот критиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.
Суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд счел его законным.
* Признан в РФ иностранным агентом
8 июля 2025, 18:03