Рейтинг@Mail.ru
Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/isk-2068684356.html
Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести
Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести - РИА Новости, 19.01.2026
Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести
В столичный суд поступила кассационная жалоба защиты дизайнера Артемия Лебедева на решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:40:00+03:00
2026-01-19T06:40:00+03:00
россия
артемий лебедев
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023559658_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_49706c23028f7ebe041344ff2fb51a99.jpg
https://ria.ru/20250708/zaschita-2027995331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023559658_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_9f1b2a07b4bdf4c13074a034a12ea38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артемий лебедев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, московский городской суд
Россия, Артемий Лебедев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Московский городской суд
Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести

РИА Новости: Лебедев добивается отмены решения по иску Мизулиной о защите чести

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В столичный суд поступила кассационная жалоба защиты дизайнера Артемия Лебедева на решение по иску главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к нему и блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что жалоба Лебедева на решение поступила в суд 13 января.
Иск Мизулиной касался пяти фрагментов из видеоинтервью Лебедева Дудю*, в котором тот критиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. Впоследствии Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее деятельностью.
Суд частично удовлетворил иск, обязав удалить фразы из видео и взыскав в пользу Мизулиной 300 тысяч рублей с Лебедева и 200 тысяч с Дудя*. Решение было обжаловано ответчиками, однако Мосгорсуд счел его законным.
* Признан в РФ иностранным агентом
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Лебедев и Дудь* обжаловали решение суда по иску Мизулиной
8 июля 2025, 18:03
 
РоссияАртемий ЛебедевЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала