Иранские власти пообещали смягчить наказание участникам протестов

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иранские власти пообещали смягчение наказания всем лицам, кто был обманом вовлечен в совершение преступных действий во время недавних протестов в исламской республике, при условии их добровольной сдачи в течение следующих трех суток, заявил главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан.
"Тем, кто был обманут иностранными спецслужбами и организациями и в некотором роде стал их "солдатами", предоставляется возможность сдаться властям Ирана. Если они сдадутся в течение следующих трех суток, их наказание, безусловно, будет значительно смягчено", - сказал Радан, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.