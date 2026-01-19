КСИР провел операции по задержанию лидеров протестов в Иране

Ранее главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил, что власти страны восстановили безопасность в городах после прокатившейся волны беспорядков и погромов в республике. По его словам, правоохранительные органы продолжат работу по окончательному выявлению и задержанию всех лиц, причастных к преступным действиям в ходе недавних протестных акций.