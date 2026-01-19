КСИР провел операции по задержанию лидеров протестов в Иране

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана провели операции по задержанию лидеров беспорядков в четырех областях исламской республики – Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане, передает иранское агентство Tasnim.
"Благодаря тщательному наблюдению и своевременным разведывательным действиям КСИР в провинции Йезд были выявлены и задержаны боевики и лидеры недавних беспорядков в провинции… Была выявлена и арестована значительная часть агентов, связанных с террористическими группами Израиля и причастных к недавним беспорядкам в провинции Семнан", - говорится в сообщении.
Tasnim со ссылкой на министерство информации (разведки) Ирана также отмечает, что операции КСИР по задержанию участников и организаторов беспорядков проводились в городах Рафсанджан и Сирджан (оба расположены на юге Ирана). Согласно агентству, сотрудники КСИР задержали шесть человек, один из которых обвиняется в нападении на сотрудников силы безопасности республики.
Ранее главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан сообщил, что власти страны восстановили безопасность в городах после прокатившейся волны беспорядков и погромов в республике. По его словам, правоохранительные органы продолжат работу по окончательному выявлению и задержанию всех лиц, причастных к преступным действиям в ходе недавних протестных акций.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
