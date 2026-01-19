Рейтинг@Mail.ru
Иранские власти заявили о восстановлении порядка в стране - РИА Новости, 19.01.2026
17:28 19.01.2026
Иранские власти заявили о восстановлении порядка в стране
в мире, иран, сша, израиль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Иранские власти полностью восстановили порядок в городах после недавних протестов и беспорядков в исламской республике, заявил главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан.
"Благодаря участию наших граждан в решающих мероприятиях, а также действиям вооруженных сил, органов безопасности и правоохранительных органов, безопасность и порядок в городах страны полностью восстановлены", - сказал Радан, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Он также отметил, что правоохранительные органы республики продолжат свою работу до окончательного выявления и задержания всех лиц, причастных к совершению преступлений в ходе недавних беспорядков и погромов в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Иране задержали более 300 протестующих с помощью доносов, сообщают СМИ
