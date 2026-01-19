https://ria.ru/20260119/iran-2068816222.html
Вице-президент Ирана рассказал, когда в стране могут восстановить интернет
Вице-президент Ирана рассказал, когда в стране могут восстановить интернет - РИА Новости, 19.01.2026
Вице-президент Ирана рассказал, когда в стране могут восстановить интернет
Власти Ирана могут полностью восстановить доступ в интернет уже к пятнице, 23 января, заявил вице-президент Ирана по науке и технологиям Хосейн Афшин. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:24:00+03:00
2026-01-19T15:24:00+03:00
2026-01-19T15:24:00+03:00
в мире
иран
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260118/iran-2068644615.html
https://ria.ru/20260118/iran-2068637680.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Тегеран (город)
Вице-президент Ирана рассказал, когда в стране могут восстановить интернет
Афшин: доступ в интернет в Иране могут полностью восстановить к 23 января