03:33 19.01.2026
В России с февраля станет проще рефинансировать ипотеку
Изменения в условиях рефинансирования ипотеки в России вступят в силу с 1 февраля - можно будет рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, сообщил... РИА Новости, 19.01.2026
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), "дом.рф"
В России с февраля станет проще рефинансировать ипотеку

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Изменения в условиях рефинансирования ипотеки в России вступят в силу с 1 февраля - можно будет рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, сообщил РИА Новости руководитель ипотечных продуктов банка "Дом.РФ" Игорь Руденко.
"Изменения в условиях рефинансирования: с 1 февраля 2026 года можно будет рефинансировать рыночную часть комбинированной ипотеки, а льготная часть останется неизменной", - прокомментировал он.
Ранее Минфин РФ сообщал, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуме рассказали о новом порядке предоставления семейной ипотеки
02:47
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)"Дом.РФ"
 
 
