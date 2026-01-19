В Госдуме рассказали о новом порядке предоставления семейной ипотеки

https://ria.ru/20260119/ipoteka-2068673830.html
Депутат Кошелев: с 1 февраля можно будет получить только одну семейную ипотеку
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новый порядок выдачи семейной ипотеки, согласно которому на одну семью можно будет получить только одну семейную ипотеку, начнет действовать в России с 1 февраля, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"В России
с 1 февраля будут введены изменения при получении семейной ипотеки. Так, вводится принцип "одна семья - одна льготная ипотека". Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору", - сказал Кошелев
.
По мнению парламентария, новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых "донорских схем". Он уточнил, что, если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей.
"Правило "одна льготная ипотека в одни руки" действует для всех программ господдержки с декабря 2023 года, однако ранее оно распространялось только на конкретного заемщика. Теперь же под это ограничение попадет уже вся семья целиком - оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится", - отметил депутат.
Кошелев добавил, что комбинированная ипотека сохраняется, по его словам, остается возможность взять часть кредита по льготной ставке в рамках лимита, а оставшуюся сумму - по рыночной.