В Турции заявили, что Интерпол бездействует по делу об убийстве Карлова

АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Интерпол не предпринимает активных действий по вопросу экстрадиции в Турцию Джемаля Карааты, предполагаемого организатора убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова, при этом силы безопасности республики, установив его новое имя и место проживания, передали соответствующий сигнал канадским структурам безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Турецкий телеканал CNN Türk 16 января сообщил, что Караата, разыскиваемый турецкими властями по "красному бюллетеню", скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности. Согласно данным канадских реестров, его зарегистрировали под именем Салих Ада как практикующего психотерапевта, который с сентября 2022 года имеет право на самостоятельную профессиональную деятельность, выяснило РИА Новости. Агентство также установило, что Караата проживает и работает в провинции Онтарио в медицинских и консультационных учреждениях городов Уотерлу и Китченер. По словам собеседника агентства, отказ канадских властей экстрадировать Караату вызывает серьезные вопросы.

"В большинстве случаев западные страны объясняют отказ в выдаче граждан Турции , обвиняемых в связях с FETÖ (запрещенная в республике организация, обвиняемая властями в организации попытки государственного переворота в 2016 году - ред.), предоставлением им статуса политических беженцев. Однако в данном случае речь идет не о политической деятельности, а об обвинениях в подстрекательстве к убийству при наличии, по утверждению Анкары , убедительной доказательной базы, однако Интерпол не предпринимает никаких действий", - сказал агентству Озер.

Эксперт также обратил внимание на символический характер публикаций в турецких СМИ. По его оценке, раскрытие измененных имени и фамилии Карааты, а также обнародование сведений о месте его проживания и профессиональной деятельности представляют из себя многоуровневый сигнал как российской общественности, так и канадским структурам безопасности: тем самым турецкая сторона показывает, что местонахождение предполагаемого организатора убийства известно, однако прямые действия ограничены рамками международного права.

Озер подчеркнул, что в условиях повышенной региональной напряженности, в том числе на фоне возможной эскалации вокруг Ирана , турецкие власти действуют предельно осторожно, избегая шагов, которые могут истолковать как антироссийские провокации. Публикация всей имеющейся информации, по его мнению, направлена на демонстрацию искренности позиции Турции по делу Карлова и на упреждение возможных попыток политизации этой темы.

Согласно позиции аналитика, Турция, которая в период конфликта на Украине стремилась сохранить баланс и нейтралитет, фактически проходит проверку на предсказуемость и надежность в отношениях с РФ

"Цель Анкары - не допустить новых кризисов в двусторонних отношениях и сохранить их в постконфликтный период стабильными и лишенными скрытых противоречий", - заключил Озер.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в турецкой столице. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали на месте. Послу посмертно присвоили звание Героя России. По делу об убийстве предъявили обвинения 28 подозреваемым. Суд Анкары приговорил пятерых из них к пожизненному заключению, еще несколько человек получили длительные сроки. Ряд фигурантов, находящихся в розыске, выделили в отдельное производство.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя исламской республики. В тот же день в государстве перестал работать интернет.

Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.