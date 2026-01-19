Рейтинг@Mail.ru
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов - РИА Новости, 19.01.2026
17:53 19.01.2026 (обновлено: 21:00 19.01.2026)
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов - РИА Новости, 19.01.2026
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов
В России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 19.01.2026
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов

Центробанк: в России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнкассаторы
Инкассаторы - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инкассаторы. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщает ЦБ РФ.
В настоящее время осуществлять инкассацию наличных денег в России могут в соответствии с законодательством только кредитные организации и "Росинкас".
"Наиболее предпочтительной моделью организации рынка инкассации и перевозки наличных денег, по мнению подавляющего числа участников обсуждения, признан допуск большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
Отмечается, что именно такой подход должен обеспечить лучший охват услугами территории Российской Федерации, повысить гибкость и оперативность обслуживания, предоставить потребителям выбор.
Планируется также проработать возможность наделения объединения "Росинкас" функциями оператора критической инфраструктуры наличного денежного обращения.
Для реализации выбранной модели утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по регулированию рынка инкассации и перевозки наличных денег, уточняется в материалах.
«
"Ожидается, что по мере его реализации доступность услуг инкассации и перевозки в каждом субъекте Российской Федерации улучшится", - говорится в материале.
