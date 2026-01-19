Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана - РИА Новости, 19.01.2026
10:34 19.01.2026
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
В индонезийской провинции Восточная Ява в понедельник произошло несколько извержений вулкана Семеру, передает индонезийское агентство Antara. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:34:00+03:00
2026-01-19T10:34:00+03:00
в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло несколько извержений вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 19 янв - РИА Новости. В индонезийской провинции Восточная Ява в понедельник произошло несколько извержений вулкана Семеру, передает индонезийское агентство Antara.
Шесть извержений были зафиксированы в интервале с полуночи до 9 утра по местному времени.
«
"Извержение с самым высоким выбросом пепла произошло в 05.19, столб наблюдался на высоте около 1000 метров над вершиной, или 4676 метров над уровнем моря", - сообщил сотрудник поста наблюдения за вулканом Семеру Лисванто.
Он добавил, что вулкану присвоен третий уровень опасности.
Национальный центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) рекомендовал населению не вести никакой деятельности на расстоянии до 13 километров от вершины вулкана.
