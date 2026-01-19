https://ria.ru/20260119/indonezija-2068714674.html
В Индонезии произошло извержение вулкана
В индонезийской провинции Восточная Ява в понедельник произошло несколько извержений вулкана Семеру, передает индонезийское агентство Antara. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
индонезия
индонезия
