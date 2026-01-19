https://ria.ru/20260119/indiya-2068777676.html
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми - РИА Новости, 19.01.2026
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми
Нападки на Индию из-за ее позиции по Украине предвзяты, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар перед началом переговоров с прибывшим в Дели министром... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:16:00+03:00
в мире
индия
украина
дели
индия
украина
дели
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми
Глава МИД Индии: нападки на Индию из-за ее позиции по Украине предвзяты