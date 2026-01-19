Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми - РИА Новости, 19.01.2026
13:16 19.01.2026
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми
Глава МИД Индии назвал нападки на страну из-за Украины предвзятыми

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 янв - РИА Новости. Нападки на Индию из-за ее позиции по Украине предвзяты, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар перед началом переговоров с прибывшим в Дели министром иностранных дел Польши Радославом Сикорски.
"В последнее время, как в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, так и в Париже в январе этого года, я откровенно делился с вами нашими взглядами на конфликт на Украине и его последствия. При этом я неоднократно подчеркивал, что избирательное отношение к Индии несправедливо и необоснованно. Я делаю это снова сегодня", - заявил Джайшанкар.
Он напомнил, что Индия последовательно выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров.
