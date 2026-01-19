Рейтинг@Mail.ru
13:44 19.01.2026
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года
Россия в ноябре экспортировала в Нидерланды кобальта на 669 тысячи евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в 1,5 года, выяснило РИА... РИА Новости, 19.01.2026
экономика, нидерланды, россия, германия, евростат
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГолландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия в ноябре экспортировала в Нидерланды кобальта на 669 тысячи евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в 1,5 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
В прошлый раз Нидерланды осуществляли закупки в июне 2024 года - тогда импорт составлял 98,2 тысячи евро.
В ноябре Нидерланды стали единственными покупателями кобальта у России среди стран Евросоюза. В апреле-июне 2024 года импорт тоже осуществляли только Нидерланды, а в марте небольшую партию объемом в 2 тысячи евро в денежном выражении импортировала также Германия.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
