https://ria.ru/20260119/import-2068788279.html
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года - РИА Новости, 19.01.2026
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года
Россия в ноябре экспортировала в Нидерланды кобальта на 669 тысячи евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в 1,5 года, выяснило РИА... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:44:00+03:00
2026-01-19T13:44:00+03:00
2026-01-19T13:44:00+03:00
экономика
нидерланды
россия
германия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/20/1554952001_0:2:2730:1538_1920x0_80_0_0_b2e5f381d0d81fd31b2ceaf5e120e16c.jpg
https://ria.ru/20260119/es-2068671407.html
нидерланды
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155495/20/1554952001_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8211308deeb6d66d1a2eaeed6ec5faeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нидерланды, россия, германия, евростат
Экономика, Нидерланды, Россия, Германия, Евростат
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с 2024 года
Нидерланды импортировали российский кобальт впервые с лета 2024 года