Эксперт рассказал, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ
Эксперт рассказал, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ - РИА Новости, 19.01.2026
Эксперт рассказал, почему не стоит делиться медицинскими данными с ИИ
19.01.2026
Новости
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Анализ медицинских данных с помощью нейросети может привести к их утечке, рассказал РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в ERION, объединяющую нетелеком-активы МТС) Кирилл Дьяков.
"Использование больших языковых моделей, таких как ChatGPT, которые предлагают пользователям возможность анализа медицинской информации, может привести к утечке таких данных", - сказал Дьяков.
Он объяснил, что такие ИИ-сервисы способны запоминать пользовательские данные, обучаться на них и в дальнейшем воспроизводить информацию о пользователе, в том числе ссылаясь на медицинские данные. Это может привести к компрометации личности. Кроме того, создатели ИИ-моделей обязаны в ряде случаев раскрывать данные пользователей по решению суда, и это создает дополнительные риски для конфиденциальности.
Помимо прочего, неспециализированные модели при некорректно сформулированных запросах могут допускать ошибки в ответах, добавил Дьяков.
"Оптимальным решением является либо загрузка в нейросети обезличенных данных (условно — с удалёнными или замаскированными ФИО), либо использование специализиированных систем, например, в клиниках — в закрытом контуре организации, без доступа к внешним ресурсам, что делает их менее уязвимыми к атакам и утечкам по сравнению с публичными сервисами", - добавил эксперт.