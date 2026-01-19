Рейтинг@Mail.ru
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/igry-2068889738.html
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва - РИА Новости, 19.01.2026
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва
Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North, разработчика ожидаемой игры Grand Theft Auto VI, дата выхода которой неоднократно переносилась, была... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:40:00+03:00
2026-01-19T19:40:00+03:00
в мире
rockstar games
эдинбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068889462_0:138:3078:1869_1920x0_80_0_0_b405c427d170fbb98e283fd3983c2527.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068843170.html
https://ria.ru/20251107/gta-2053317257.html
эдинбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068889462_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c07c3a93d57b545acce8347319d175ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, rockstar games, эдинбург (город)
В мире, Rockstar Games, Эдинбург (город)
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва

В Эдинбурге прогремел взрыв в офисе Rockstar, разрабатывающей GTA VI

© Getty Images / Ken JackЭдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North
Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / Ken Jack
Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости. Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North, разработчика ожидаемой игры Grand Theft Auto VI, дата выхода которой неоднократно переносилась, была оцеплена после сообщений о взрыве, сообщили шотландские СМИ.
"В эдинбургский офис крупного разработчика видеоигр были вызваны пожарные службы после сообщений о взрыве. Здание Barclay House на Холируд-роуд, где расположена компания Rockstar North, занимающаяся разработкой игр, было оцеплено", - пишет газета Scotsman.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуме предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх
Вчера, 17:04
Как сообщили изданию в Шотландской пожарно-спасательной службе, во время инцидента здание претерпело структурные повреждения. Сообщений о жертвах не поступало. Пожарные машины покинули место инцидента три часа спустя.
Как отмечает шотландская газета Herald. взрыв, вероятно, произошел из-за неисправного бойлера.
Rockstar North - дочерняя компания американского разработчика игр Rockstar Games - на данный момент работает над шестой частью популярной серии Grand Theft Auto. Ожидается, что GTA VI выйдет в ноябре 2026 года. С момента анонса релиз игры дважды переносился.
Сайт Grand Theft Auto V в браузере - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Rockstar Games перенесла дату выхода GTA VI
7 ноября 2025, 00:38
 
В миреRockstar GamesЭдинбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала