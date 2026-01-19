https://ria.ru/20260119/igry-2068889738.html
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва - РИА Новости, 19.01.2026
В Эдинбурге оцепили штаб-квартиру разработчика GTA VI после взрыва
Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North, разработчика ожидаемой игры Grand Theft Auto VI, дата выхода которой неоднократно переносилась, была... РИА Новости, 19.01.2026
ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости.
Эдинбургская штаб-квартира компании Rockstar North, разработчика ожидаемой игры Grand Theft Auto VI, дата выхода которой неоднократно переносилась, была оцеплена после сообщений о взрыве, сообщили
шотландские СМИ.
"В эдинбургский офис крупного разработчика видеоигр были вызваны пожарные службы после сообщений о взрыве. Здание Barclay House на Холируд-роуд, где расположена компания Rockstar North, занимающаяся разработкой игр, было оцеплено", - пишет газета Scotsman.
Как сообщили изданию в Шотландской пожарно-спасательной службе, во время инцидента здание претерпело структурные повреждения. Сообщений о жертвах не поступало. Пожарные машины покинули место инцидента три часа спустя.
Как отмечает шотландская газета Herald. взрыв, вероятно, произошел из-за неисправного бойлера.
Rockstar North - дочерняя компания американского разработчика игр Rockstar Games
- на данный момент работает над шестой частью популярной серии Grand Theft Auto. Ожидается, что GTA VI выйдет в ноябре 2026 года. С момента анонса релиз игры дважды переносился.